شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعالج سيسيه "نفسيا" فى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الإيفواري على استبعاد سيسيه، بعدما دخل اللاعب القائمة الأولية للمنتخب، وذلك بعد تقليص القائمة للعدد المسموح به في المنافسات القارية.

ورفع العميد من حالة سيسيه المعنوية، بعد حالة الاحباط التي تعرض لها اللاعب، حيث أكد حسام حسن لـ"سيسيه"، أن مجرد دخوله في حسابات المدير الفني للمنتخب الإيفواري يعد نجاحا وتتويجا لمسيرة اللاعب، خاصة أنه مازال صغير السن ويستطيع مع مزيد من التوهج أن يفرض نفسه على الجميع ويكون أحد ركائز منتخب كوت ديفوار في السنوات المقبلة.

ومازال اللاعب يخضع للتدريبات الجماعية مع الاتحاد السكندري، ولم يسافر إلى موطنه، وشارك فى مباراة الاتحاد السكندري مع فريق الشباب وديا، الاثنين الماضي، وسجل هدفا فى اللقاء الذي انتهى بفوز زعيم الثغر بهدفين وديا.

وأرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون، قبل أن يتراجع عن ضمه .

وكان من المُقررأن يخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021.

يذكر أن رزاق سيسيه من أفضل اللاعبين الأجانب بالدورى، ورغم أنه معار لزعيم الثغر لمدة موسمين قادما من الزمالك تنتهى بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الكلام كثر عليه فى الآونة الأخيرة عن دخول الأهلى فى مفاوضات قوية معه من أجل خطفه من نادى الزمالك.