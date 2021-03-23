شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى العاصمة الكينية نيروبي ، استعداًدا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في السادسة مساءا في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وتوجهت ظهر اليوم بعثة منتخب مصر إلى كينيا على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرا ، فى رحلة طيران استغرقت ما يقارب الـ6 ساعات.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من : محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

يخضع لاعبو منتخب مصر الأول لمسحة كورونا لدي وصولهم إلى فندق الإقامة بالعاصمة نيروبي ، استعدادًا لمواجهة كينيا المقرر لها السادسة مساء الخميس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وتنص لوائح بطولات أمم أفريقيا على إجراء مسحات كورونا لجميع المنتخبات قبل المباريات بـ48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين، وعزل أي لاعب مصاب.