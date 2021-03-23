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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يزال ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم حسم الأمر بشكل نهائي من جانب اللاعب، انتظارا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة خلال المفاوضات والتوصل لوجهة نظر مشتركة تقود لتوقيع اللاعب على عقود التجديد والاستمرار بعد إعلان مسئولي النادي مرارا وتكرارا وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب لتوقيع عقود التجديد.
فرجاني ساسي وآخر تطورات التجديد للزمالك
مصدر مسئول داخل الزمالك كشف تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي، حيث سرد في تصريحات لـ"الخليج 365" آخر تطورات المفاوضات، موضحا أن اللاعب التونسي طلب الحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود.
فرجاني ساسي يحدد مطالبه
أوضح المصدر أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي في عدم توقيع عقود التجديد حتى الآن بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق خاصة أن هناك لاعبين آخرين سيتم التجديد لهم في القريب العاجل.
فرجاني ساسي يرفض التعجل فى التجديد للزمالك
أضاف المصدر أن مصادر مقربة من فرجاني ساسي كشفت لمسئولي الزمالك، أن اللاعب يرفض التعجل في حسم مصيره مع النادي انتظارا للميركاتو الصيفي المقبل، والحصول على فرصة لدراسة العروض التي ستكون متاحه أمامه وقتها إن وجدت ليتخذ قراره النهائي بعدها والذى قد يكون بنسبة كبيرة الاستمرار في الزمالك خاصة أن اللاعب لم يتلقي أي عروض مغرية حتى الآن رغم اقتراب موعد انتهاء التعاقد.