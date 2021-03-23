شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم حسم الأمر بشكل نهائي من جانب اللاعب، انتظارا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة خلال المفاوضات والتوصل لوجهة نظر مشتركة تقود لتوقيع اللاعب على عقود التجديد والاستمرار بعد إعلان مسئولي النادي مرارا وتكرارا وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب لتوقيع عقود التجديد.







مصدر مسئول داخل الزمالك كشف تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي، حيث سرد في تصريحات لـ"الخليج 365" آخر تطورات المفاوضات، موضحا أن اللاعب التونسي طلب الحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود.

فرجاني ساسي يحدد مطالبه

أوضح المصدر أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي في عدم توقيع عقود التجديد حتى الآن بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق خاصة أن هناك لاعبين آخرين سيتم التجديد لهم في القريب العاجل.

فرجاني ساسي يرفض التعجل فى التجديد للزمالك