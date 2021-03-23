شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة تحسم مصير تواجد أسامة إبراهيم بمعسكر البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أسامة إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلى، غدا الأربعاء، لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا وذلك لتحديد موقف اللاعب من الانضمام لمعسكر الفريق القادم في الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلى لخوض مباراة ودية أمام غزل المحلة على ستاد اتحاد الشرطة الرياضى غدا الأربعاء ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة وقبل بدء معسكر الفريق الجمعة القادمة في الإسماعيلية .

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أولى التجارب الودية ضمن استعداداته لاستئناف الدورى المتوقف لارتباط المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، وأحرز أهداف المباراة للبنك الأهلى كل من محمد فخرى وكريم بامبو وأحمد شرويدة.

ويلتقي فريق البنك الأهلى مع نظيره وادى دجلة يوم 6 إبريل المقبل في انطلاق مباريات الدور الثانى من مباريات الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على إستاد السلام .