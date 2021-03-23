الامارات | المنتخب يدشن تدريباته بملعب الوصل بمشاركة 26 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدشن تدريباته بملعب الوصل بمشاركة 26 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل، ضمن تجمعه الداخلي الذي سيستمر إلى التاسع والعشرين الجاري في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل.

وشارك في المران الأول الذي قاده المدرب الهولندي فان مارفيك 26 لاعباً هم: علي خصيف، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس ، علي سالمين، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري.

وكان الجهاز الفني قرر استبعاد الثنائي كايو كانيدو وعبدالله النقبي بداعي الإصابة، وحاجتهما للعلاج والراحة. وشهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني إلى جانب الجهاز الإداري.

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