شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعد لاستئناف الدوري الممتاز ببرنامج بدني مكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على استاد المصري وذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة عشر من الدوري التي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل.

وحرص الكابتن على ماهر على الاجتماع بلاعبيه مطالبا إياهم بضرورة التركيز التام خلال تلك الفترة والتي تعد بمثابة فترة إعداد جديدة للفريق، مشددًا على ضرورة الاستفادة من كافة الوحدات التدريبية الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية والتي ستضمن برنامج بدني مكثف لجميع اللاعبين للارتقاء بمستواهم البدني والوصول لأعلى فورمه قبل انطلاق الدوري.

واشتمل المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية التي يسعى من خلالها الكابتن على ماهر لتطبيق فكره واستراتيجيته التدريبية، فيما خضع حراس المرمى لمران شاق تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.