شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحصن الزمالك من رحيل ساسى وبن شرقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضم محمد الشامى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، للموافقة على إعارة محمد عواد، حارس المرمى، إلى الإسماعيلى، بداية من الموسم المقبل في حالة موافقة إدارة الناديين على إجراءات الانتقال.

ويرغب المدرب الفرنسى في دعم صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل تحسبا لرحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع، والمغربى أشرف بن شرقى، لاعب الوسط المهاجم عن الفريق بداية الموسم المقبل.

وفشلت اللجنة المؤقتة، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، في إقناع اللاعب التونسى بتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين في ظل عدم الاتفاق على المقابل المالى الذي سيتقاضاه اللاعب التونسى، في الوقت الذي بدأ فيه كارتيرون تحصين الفريق الأبيض بترشيح عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم تحسبا لرحيل العناصر الأساسية للفريق حتى لا يفشل المدرب الفرنسى في مهمته التي تولى القيادة الفنية من أجلها، على رأسها المنافسة على لقب الدورى الممتاز وكأس مصر، بجانب التمسك بأمل التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال رغم صعوبة المهمة، واستقر المدير الفنى على إعادة محمد أبوجبل، حارس الفريق، إلى التشكيل الأساسى لقناعته بمستواه الفنى، خصوصا بعد توصية أوليفيرا، مدرب حراس المرمى، أن محمد أبوجبل يمتلك إمكانيات فنية أكبر من محمود عبدالرحيم جنش رغم انضمام الأخير للمنتخب الوطنى بالمعسكر الجارى.

وتمسك كارتيرون بالتعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رافضا عقد أي صفقة جديدة دون الحصول على موافقة كتابية منه حتى يكون مسؤولا عن أي لاعب يتم ضمه خلال الفترة المقبلة، ويدرس المدير الفنى منح مروان حمدى، لاعب الفريق، فرصة أخيرة خلال مباريات الدورى الممتاز قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجارى.