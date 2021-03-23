شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تهاجم حسام البدري: «يعرقل مشوار ‏الأحمر في أفريقيا» (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت قناة النادي الأهلي هجوماً عنيفاَ ضد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قبل 48 ساعة من مواجهة الفراعنة بالمنتخب الكيني، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقال الإعلامي أحمد سمير عبر شاشة قناة الأهلي: "لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولكن ما أراه هو عِند وتربص من الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "الأهلي يعاني من أزمة شديدة في الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول ومحمود وحيد، ويبقى أيمن أشرف هو الحل الوحيد في مركز الظهير الأيسر في النادي الأحمر".

وأكمل: "الأهلي أبلغ حسام البدري بإصابة أيمن أشرف عند استدعاء اللاعب لقائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر، وعلى الرغم من ذلك أصر البدري على حضور اللاعب المعسكر".

وواصل سمير: "رغم إعلان طبيب منتخب مصر إصابة أيمن أشرف إلا أن البدري أصر على اشراكه في التدريبات أكثر من مرة لتتفاقم إصابة اللاعب".

وأنهى تصريحاته متسائلاً: "لا أجد تفسير للأمر سوى أنه تربص وعناد ورغبة في عرقلة مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا".