شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى» يستقر على خطة وتشكيل منتخب مصر لمواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى، على خطة اللعب والتشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة كينيا المقرر إقامتها غدا - الخميس - فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ووفقا لأحد أفراد الجهاز الفنى - رفض ذكر اسمه - فإن البدرى سيعتمد على طريقة 4-2-3-1 من أجل الحفاظ على الأداء الدفاعى والهجومى، على أن تتغير وفقا لظروف المباراة، لافتا إلى أن التشكيل الأقرب سيضم محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش وعبدالله جمعة ومحمد هانى وطارق حامد ومحمد الننى ومحمد صلاح ومحمد مجدى قفشة ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

وأكد المصدر أن البدرى لايزال يفاضل بين الدفع بمحمد الننى بجوار طارق حامد أو بحمدى فتحى، خصوصا أن المدير الفنى يرغب فى وجود محورى ارتكاز يغلب على أدائهما الطابع الدفاعى خوفا من الإجهاد الذى يتعرض له اللاعبون، إلى جانب أن وجود عمرو السولية فى مركز الوسط المدافع سيحرم محمد صلاح من ارتداء الشارة التى لم تحسم بشكل نهائى، باعتبار أن السولية أقدم اللاعبين فى الوقت الحالى.

وركز البدرى خلال التدريبات على الاختراقات من طرفى الجنب، ومنح الثنائى محمد هانى وعبدالله جمعة مهاما خاصة تمكنهما من إرسال كرات عرضية لاستغلال جدارة مصطفى محمد فى ضربات الرأس.

كان المنتخب الوطنى قد وصل نيروبى استعدادا لمواجهة كينيا وسط إجراءات احترازية مشددة خوفا من فيروس كورونا، كما يخشى المدير الفنى من ارتفاع درجة الحرارة التى تتسم بها كينيا، وهو ما دفع الجهاز الفنى لعدم إجراء تدريبات بدنية قوية، وظهر «مو» ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة بمستوى طيب خلال التدريبات، بينما حذر محمد بركات، مدير الكرة، أحمد سيد زيزو من الصورة التى نشرها مع الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف لاعبى الأهلى، وهو ما استفز جماهير الزمالك.. وطالب «بركات»، «زيزو»، بالتركيز فى معسكر المنتخب وعدم إثارة أى مشاكل، كما طلب مدير الكرة من اللاعبين عدم استغلال السوشيال ميديا لاستفزاز جماهير الناديين، مؤكدا أن المنتخب الوطنى فى مهمة يجب التركيز من أجلها حتى يحصد النقاط الثلاث أملا فى التأهل لأمم إفريقيا.

وحظى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجماهير التى تواجدت فى مطار نيروبى لمشاهدة النجم العالمى وسط لاعبى المنتخب.

فيما أكد السفير خالد الأبيض، سفير مصر فى كينيا، أنه تم تطهير وتجهيز محل إقامة المنتخب الوطنى، وقال «الأبيض»: «هناك فريق طبى لمرافقة المنتخب فى كينيا، ولن تتواجد الجماهير فى المباراة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشى فيروس كورونا».

وأضاف السفير المصرى فى كينيا أن الاتحاد الكينى وفّر تأمينًا خاصًا لبعثة منتخب مصر منذ الوصول وحتى المغادرة، وتوقعات الأرصاد بعدم وجود أمطار يوم المباراة.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، قد حضر تدريبات المنتخب الوطنى قبل السفر إلى كينيا، وطالبهم بتحقيق الفوز من أجل التأهل لأمم إفريقيا.