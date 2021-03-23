شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يختار نجم الأهلي ضمن أفضل 100 لاعب في العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الضوء على مسيرة أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، على ضوء اختياره ضمن قائمة ضمت أفضل 100 لاعب في العقد الأخير، ممن نجحوا في إبهار الجميع بمستوياتهم الرائعة، الذين لم يفوزوا فقط بالبطولات والألقاب الفردية، وإنما نجحوا في إلهام جيل بكامله من اللاعبين الصاعدين في اللعبة والمشجعين بمهاراتهم التي نالت إعجاب الملايين.

ووصف التقرير الذي نشره موقع الاتحاد الدولي للعبة أحمد صلاح بأنه الابن المفضل للكرة الطائرة المصرية.

وأبرز ما جاء في التقرير: أحمد صلاح عبدالحي، المعروف باسم صلاح، قضى الـ10 سنوات الأخيرة في رفع التوقعات للكرة الطائرة المصرية.

اللاعب المولود في القاهرة، صاحب الرقم 4، استفاد من قيمته كأفضل لاعبي مصر وكابتن المنتخب لقيادة المنتخب نحو مزيد من النجاحات.

في الفترة الأخيرة قاد صلاح منتخب مصر إلى كأس العالم عام 2019 في اليابان، ولكن المنتخب المصري فشل في حجز مكان في الألعاب الأوليمبية في طوكيو، التي كان من المفترض أن تكون ظهور صلاح الثالث في الألعاب الأوليمبية بعد ظهوره في الأوليمبياد 2008 و2016.

صلاح لعب 10 مباريات طوال مشاركاته في الأوليمبياد، وهو الآن يسعى لنقل هذه الخبرة أو التجربة إلى اللاعبين الصغار ليتطوروا.

في كأس العالم 2015 أحرز صلاح 230 نقطة ليتوج بلقب هداف البطولة.

صلاح بدأ مسيرته الدولية حين كان لاعبًا للأهلي في بداية الألفية، ولعب في الخارج أيضًا مع دينامو يانتر الروسي والهلال السعودي، ولعب موسمًا واحدًا لكل من جالاتا سراي التركي وأنقرة هالك بنك التركي، اللذين قادهما للتتويج بالميدالية الذهبية في بطولة «CEV Cup».

منذ عام 2018 عاد صلاح إلى الأهلي، وهو الفريق الذي حقق معه 6 بطولات إفريقية من أصل 7 بطولات إفريقية حققها اللاعب وخمس بطولات عربية.

شارك صلاح مع مصر أيضًا في كأس العالم 2010 في إيطاليا وكأس العالم 2014 في بولندا وكأس العالم عام 2018 في إيطاليا وبلغاريا، كما أنه قاد المنتخب المصري إلى تحقيق 6 بطولات إفريقية على التوالي بين 2005 و2015.

وأورد التقرير تصريحات لصلاح عن مسيرته والدور الذي يلعبه كأحد نجوم الكرة الطائرة المصرية قال فيها: «لقد تعلمت من القادة الذين سبقوني وما زلت أتبع نصائحهم حتى الآن.

عندما نشارك في البطولات الكبيرة مثل كأس العالم نحاول أن نلهم اللاعبين المصريين الصغار حين يشاهدوننا ونحن نمثل دولتنا.

هؤلاء اللاعبون الصغار يستطيعون تحدي أنفسهم وتقديم أداء جيد في أعلى المستويات».