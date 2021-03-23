شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود إلى التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق، أمامه فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، حيث قطع مراحل جيدة إلى الآن في طريق عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق.

كما أكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأضاف طبيب الأهلي أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة على معلول لاعب الفريق.

وأوضح أبوعبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب. وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ووفقا للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يعود على معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري. وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.