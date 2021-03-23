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المصري يطالب اتحاد الكرة بخوض مبارياته على أي ملعب في بورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بعودة الفريق الأول لكرة القدم للعب مبارياته في بورسعيد.

وقال طارق هاشم في تصريح لـ«المصري اليوم»: «ما المانع من عودة المصري للعب في بورسعيد في الفترة المقبلة، خاصة أن المباريات تقام بدون جماهير».

وأضاف: «هناك ملاعب في بورسعيد، جاهزة لاستقبال المباريات على رأسها ملعب بورفؤاد والرباط والمريخ»، مضيفا: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة ولا يوجد ما يمنع في خوضنا المباريات ببورسعيد».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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