شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. محمود وحيد يقترب من العودة لصفوف الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أكد رئيس الجهاز الطبي للفريق، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة على معلول لاعب الفريق.

وأوضح أبوعبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب. وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وفقا للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يعود على معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري. وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.