شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة «انا والآخر» لنبذ التعصب والتنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية»، عن تنظيم مسابقة أفضل حملة توعية لشباب الجامعات تحت شعار «انا والآخر» متضمنة مبدأ عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من عدة جوانب (كالجنس- اللون- العرق- الديانة- الرياضة) الخ، وتوجيه الرسالة للنشء والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار الاهتمام بالفن والإعلام كقوى ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى بعث رسالة للنشء والشباب بعدم التنمر وعدم التعصب بين فئات المجتمع في اطار توجيهات القيادة السياسية.

وبالنسبة شروط المسابقة فتتمثل في أن يكون السن من 18 – 35 عاماً، وتتكون كل حملة من فريق عمل مكون من (4- 5) مشاركين كحد أقصى وتستخدم كل حملة أساليب عرض مختلفة منها (فيلم قصير- صور- اعلان إذاعي- بوسترات...الخ)، كما يجب ألا تزيد مدة الفيديو عن 45 ثانية بجودة HD ونسخة أخرى معدلة بمدة زمنية 20 ثانية، ومدة إعلان الراديو 20 ثانية، ويجب توافر تلك النقاط في كل حملة توعوية: (التسويق الاجتماعي- التسويق الالكتروني- أساسيات التسويق- استراتيجيات الإعلام الإبداعية- مواد ترويجية- الإعلان الالكتروني).

فيما يتم تحكيم الحملات من قبل لجنة تحكيم متخصصة بعد وضع شروط مسبقة تتناول الأفكار وطريقة عرضها واختيار أفضل 3 حملات فائزة.

ويتم تحميل الفيديوهات والإعلان الإذاعي على اليوتيوب ويتم وضع الروابط على موقع التسجيل للتحكيم من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2QyOMqj

كما يتم التسجيل للتسابق على موقع وزارة الشباب والرياضة على أن يكون آخر موعد للتقدم يوم الخميس الموافق 15 إبريل المقبل.