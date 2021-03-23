شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة في مران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، مرانه المسائى اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق.

وبدأ المران بمحاضرة استمرت ١٠ دقائق تبعها مجموعة من تدريبات الإحماء ثم مران بدنى بطول الملعب، وذلك لرفع معدلات اللياقة تزامنا مع توقف مسابقة الدورى المصري الالممتاز لكرة القدم.

وأدى الخماسى محمد الشامى وعماد حمدى ومحمد بيومي ومروان صحراوى ومحمد هاشم التدريبات التأهيلية، بينما خاض عبدالرحمن مجدى تدريبات خاصة مع طبيب الفريق، كما أدى حراس المرمى بعض التدريبات تحت قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس.

ومن جانبه حرص سعفان الصغير مدرب الحراس السابق على مؤازرة الفريق وتهنئة الجهاز الفنى الجديد.

وفى نفس السياق حرص إيهاب جلال على استمرار الثلاثى محمد نصر ومحمد عبدالسميع وعمرهنيدى مع الفريق خلال الفترة القادمة.