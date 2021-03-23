شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد عودة علي معلول من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة على معلول لاعب الفريق.

وأوضح أبوعبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بلنادي الأهلي أنه سيتم تقييم حالة على معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وفقا للكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يعود على معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري.

وكان على معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.