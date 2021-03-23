شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى سفير اليابان لنقل تجربة مصر في مونديال اليد وتطبيقها بالأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اللقاء تناول نقل خطة الإجراءات الطبية التي طبقتها مصر خلال تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، من أجل الاستفادة منها في أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل، مؤكداً عمق العلاقات القائمة مع دولة اليابان الشقيقة والتعاون على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر واليابان في مجالي الشباب والرياضة، وسبل تعميق التواصل وتبادل الثقافات بين شباب البلدين من خلال برامج التبادلات الشبابية بين البلدين.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة العالم لليد والرماية والاستعداد لتنظيم بطولة العالم للسلاح والخماسي الحديث، وتطلعه لمزيد من التعاون في مجال الرياضات الفنون القتالية وبخاصة الكاراتيه والجودو، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية كما أشار إلى الفيديو الكونفرنس اللي عقده الوزير مع عمدة مدينة تنري في اليابان المقرر استضافتها فعاليات منافسات الجودو أثناء أولمبياد طوكيو.

كما عرض الوزير على سفير دولة اليابان نماذج من المنشآت الشبابية والرياضية من مركز شباب الجزيرة والمدينة الرياضية والشبابية بالاسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة ومختلف الخدمات المقدمة لروادها، بالإضافة إلى عرض مبادرة «دارجتك ..صحتك» التي تنفذها الوزارة كأحدى مشروعات الوزارة.

وأشار ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، إلى تطلع حكومة بلاده إلى مزيد من التعاون مع مصر، ليس فقط لتوطيد العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، والحالى سوجا يوشيهيدى.

وقدم سفير اليابان بالقاهرة التهنئة للحكومة المصرية ووزير الشباب والرياضة على نجاح التنظيم ونجاح التجربة الطبية المصرية في ظل جائحة كورونا، كما شكره على المعلومات التي أمده بها فيما يخص الملف الطبي المطبق خلال البطولة للاستعانة به في أولمبياد طوكيو.