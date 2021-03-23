شكرا لقرائتكم خبر عن «قدامى اللاعبين» تكرم نجوم الزمن الجميل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقيم مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبيبن القدامى، برئاسة اللواء عبدالمنعم الحاج، مهرجان يوم الوفاء الرابع لتكريم كبار نجوم قدامى الملاعب المصرية.

واعتادت جمعية قدامى اللاعبين على إقامة يوم للوفاء لتكريم أساطير الزمن الجميل في لعبة كرة القدم المصرية.

ويقام الحفل على المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة عند السادسة مساء يوم 30 من مارس الجاري.

ويرعى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، حفل تكريم نجوم قدامى اللاعبين، ووجهت الجمعية الدعوة للحضور لجميع النجوم القدامى وكذلك النجوم الحاليين للاحتفال بمن سبقوهم في حمل البطولات وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

ووجهت الجمعية الدعوة للعديد من الوزراء والشخصيات العامة لحضور الاحتفال بيوم الوفاء الرابع للاعبين القدامى وكذلك لجميع الإعلاميين في كافة الوسائل المختلفة لضمان خروج الحفل بالصورة التي تليق بالنجوم اللذين اثرو الساحة الرياضية طوال فترة عطاؤهم داخل الملاعب المصرية.