شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر بعد غياب 628 يومًا.. «كورونا ‏وأسباب أخرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي للمشاركة مع منتخب مصر الأول، بعد غياب دام 628 يومًا، وبالتحديد منذ السادس من يوليو من عام 2019، حيث لقاء الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بثُمن نهائي «الكان» نسخة 2019 والوداع المخزي لمنتخبنا من قلب القاهرة.

ويشارك محمد صلاح في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني، المقرر لها الخميس المقبل، في نيروبي، بمنافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، المقرر إقامتها في دولة الكاميرون.

وكان صلاح قد غاب عن المباريات الأربعة الرسمية التي خاضها منتخب مصر عقب وداع نهائيات أمم أفريقيا 2019، فسجل غيابه الأول خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا الجارية، وذلك بعد خروجه مصاباً مع الدقيقة 87 من عمر مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي بمنافسات الدوري الإنجليزي قبل أيام معدودة من معسكر الفراعنة.

الغياب الثاني كان خلال مواجهتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الجارية المؤهلة لكان 2022، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا عقب حضور زفاف شقيقه كذلك الحفل الذي نظمه الاتحاد المصرس لكرة القدم من أجل تكريمه.

بقى أن نذكر أن مباراة كينيا ستكون الأولى للنجم محمد صلاح أيضاً تحت قيادة المدير الفني الوطني حسام البدري، والذي تولى المهمة في سبتمبر من عام 2019.