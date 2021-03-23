شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور محمد صلاح مع نوران خليل يثير الجدل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت صورة جديدة للنجم محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، من داخل الصالة الرياضية الخاصة في فندق إقامة المنتخب جدلا كبيرا.

فبحسب صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تناقلت صورة تجمع النجم محمد صلاح مع المطربة نوران خليل.

مصدر الجدل كان حديث البعض عن طبيعة الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

وكانت المطربة نوران خليل قد نشرت صورة لها مع محمد صلاح من داخل الصالة الرياضية الخاصة، في فندق إقامة «منتخب الفراعنة» تحت تعليق: «صورة القرن».

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري كان قد أصدر بيانا أكد منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، مشددا على أن المعسكر مغلق.

وقال الاتحاد في بيانه: «قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم».

جدير بالذكر أن معسكر المنتخب المصري يأتي استعدادا للمواجهتين مع كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.