شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: ملتزمون بضوابط المحتوى الرياضى المقدم إلى الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أنه تم التنبيه على القائمين بالقطاعات البرامجية بالوطنية للإعلام الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية في المحتوى والشكل الإعلامي الرياضي المقدم للجماهير، وأيضا المعايير الموضوعة لضيوف تلك البرامج، كما تؤكد الوطنية للإعلام على أن هناك مراجعة مستمرة لتلك البرامج للتأكد من القيام بدورها الإعلامي في إطار المهنية.

ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص الوطنية للإعلام على احترام قواعد وضوابط المحتوى والشكل الإعلامى المقدم على الشاشة أمام الجماهير ودورها التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية.