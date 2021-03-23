شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تكرار سيناريو البطولة العربية أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تقرير عن مواجهة الفريق المصيرية امام نظيره مولودية الجزائر والتى على إثرها سيتحدد رسميا حسم موقف الفريق من الاستمرار في البطولة من توديعها بشكل نهائي.

واستعرض تقرير الموقع الرسمي لنادي الزمالك موقف الفريق واحتمالات تأهله وصعوبة موقفه في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر الموقع تقرير مفصل عن المباراة ولغة الحسابات الخاصة بها مؤكدا أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقبلة إحدى أهم مواجهات الزمالك في البطولة.

ووضع الزمالك نفسه في موقف صعبة للغاية بعد هزيمته في مباراتين متتاليتين أمام الترجي التونسي وصعب من موقفه في جدول المجموعة في المركز قبل الأخير.

وأشار تقريرالموقع الرسمي إلى أن وجود بعض المفارقات التاريخية قد ترجح كفة نادي الزمالك وتنعش آماله في البطولة التى يحتفظ فيها بخمسة ألقاب.

ويحتاج الزمالك ولاعبو الفريق الكروي الأول للفوز على المولودية في الجزائر في مباراة الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أن الفوز على المولودية في الجزائر ثم الفوز على تونجيت السنغالي قد يمنح الزمالك تأشيرة التأهل لدور الثمانية شريطة تعثر المولودية في المباراتين.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الزمالك ومولودية الجزائر، لم يلتق الفريقان من قبل في البطولة الإفريقية على مدار تاريخ اللقاءات، ولكنهما التقيا في البطولة العربية موسم 2005 وتأهل نادي الزمالك من دور المجموعات بعد فوزه على المولودية بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة أحرزها جمال حمزة هدفين ووليد عبد اللطيف وسامح يوسف وطارق السعيد هدف لكل منهما، قبل أن ينتهي اللقاء الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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