شكرا لقرائتكم خبر عن إبريل الحاسم.. كلاسيكو الأرض وديربي القاهرة وصدامات نارية في أفريقيا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد جدول مباريات شهر إبريل المقبل، مواجهات نارية في كافة الدوريات والبطولات المحلية والقارية سواء الأوروبية أوالأفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ اللقاءات بعد انتهاء التوقف الدولي الذي بدأ أمس وينتهي بحلول يوم الخميس الموافق 1/4/2021.

وتبدأ عودة المباريات الهامة بمباراتي الأهلي المصري أمام المريخ السوادني ومباراة الزمالك المصري ضد مولودية الجزائر يوم 3/4/2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

إضافة إلى عودة المعترك الأوروبي ومباريات نارية في دور الثمانية «ربع النهائي» من بطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي في قمة مباريات الدورالثمانية بالعاصمة مدريد، ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر وتأتي المباراتين ضمن لقاءات الذهاب من البطولة يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021.

ويستضيف بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في تكرار لنهائي البطولة الموسم الماضي، وفي نفس يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021، يواجه بورتو البرتغالي ضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن لقاءات الذهاب من دور الثمانية من البطولة الأوربية.

كما يشهد شهر إبريل لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يستضيف الأهلي المصري سيمبا التنزاني ضمن آخر لقاءات دور المجموعات يوم الجمعة الموافق 9/4/2021، وفي إطار نفس الجولة يستضيف الزمالك المصري تونجيت السنغالي التي ستحل يوم السبت الموافق 10/4/2021.

فيما سيواجه ريال مدريد ضيفه برشلونة في «كلاسيكو الأرض» ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الأسباني «لا ليجا» في المباراة التي ستلعب يوم السبت الموافق 10/4/2021.

وبالعودة إلى لقاءات دوري أبطال أوروبا مرة أخرى يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ويواجه تشيلسي الإنجليزي ضيفه بورتو البرتغالي في مباريات الإياب التي سوف تلعب يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021.

ويواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الأسباني في مباراة العودة من نفس البطولة على ملعب أنفيلد، فيما سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الأياب من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستلعب يوم الأربعاء الموافق 14/4/2021.

كما يشهد شهر إبريل كلاسيكو آخر، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية والتي ستعلب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 18/4/2021.