شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على جاهزية جميع لاعبى الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.

وأكد طبيب الزمالك، للفرنسي كارتيرون جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أشار طبيب الفريق إلى عدم وجود أي إصابات باستثناء أحمد فتوح الذي تعرض لوعكة صحية خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني الحالي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الفريق اليوم، الثلاثاء، انتظام أيمن حفنى ومحمد عبد الشافى فى التدريب الجماعى ليصباحا جاهزان للمشاركة، وينتظر كل منهما اشارة المدير الفنى.

ويدخل الزمالك مواجهة مولودية الجزائر ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.