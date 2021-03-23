شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نتابع حالة معلول مع طبيب منتخب تونس.. وهذا موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة علي معلول لاعب الفريق.
وأوضح أبو عبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب.
وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.
ووفقًا لما اعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يعود علي معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري.
وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.
وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.