شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نتابع حالة معلول مع طبيب منتخب تونس.. وهذا موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة علي معلول لاعب الفريق.

وأوضح أبو عبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ووفقًا لما اعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يعود علي معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.

وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة وأبرزها؛ ‏مواجهة المريخ التي تقام في السودان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق واستمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات، وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط.‏