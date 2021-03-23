شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تدريب الأهلى الأول بعد الإجازة بمشاركة 12 ناشئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، بالعاصمة السودانية.

وأجرى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة في منتصف الملعب بمشاركة حارسين، وحرص على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات فنية خاصة بالتحرك وإنهاء الهجمات.

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران، ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف، أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية وهم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.















