شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مران الزمالك اليوم × 13 صورة .. كمامة أسامة نبيه تلفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عديد من المشاهد ظهرت فى مران الزمالك الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر، حيث عكست الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للفريق الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعضًا من المشاهد خلال المران.

وظهر أسامة نبيه مدرب عام الفريق خلال متابعته للتدريب الجماعى مرتديًا الكمامة، ووقوفه فى منطقة بعيدة نسبيًا عن اللاعبين لمراقبة المران.

لاسيما وإن أسامة نبيه كان يعانى من أعراض نزلة برد شديدة، وأجرى مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية، ليعود نبيه إلى التدريب أمس الاثنين.

كما ظهرت علامات التركيز والجدية على ملامح اللاعبين خلال خوض المران، وشارك أيمن حفنى فى التدريب مواصلاً البحث عن فرصة للمشاركة فى المباريات، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

فيما انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل حازم إمام على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.



أبو جبل ينجح فى امساك الكرة



أحمد نادر السيد



أسامة نبيه بالكمامة



اشرف بن شرقى يسدد الكرة



ايمن حفنى



تدريب الزمالك اليوم



جزء من مران الفريق



عبد الشافى يحاول المرور من عواد



قميص الزمالك وكرة التدريب



لاعبو الزمالك اثناء عملية الجرى



محمد عواد



محمود عبد العزيز