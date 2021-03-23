شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للمنتخب يصطحب "بدل عزل" في رحلة كينيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصطحب الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم "بدل عزل" تحسبا لإصابة أي لاعب بفيروس كورونا، وبالتالي سيعود مع الفراعنة على متن الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق ظهر اليوم إلى كينيا لمواجهتها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

ويخضع لاعبو منتخب مصر الأول لمسحة كورونا لدي وصولهم إلى فندق الإقامة بكينيا استعدادًا لمواجهة كينيا المقرر لها السادسة مساء الخميس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وتنص لوائح بطولات أمم أفريقيا على إجراء مسحات كورونا لجميع المنتخبات قبل المباريات بـ48 ساعة للإطمئنان على جميع اللاعبين ، وعزل أي لاعب مصاب.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

قام الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بإعطاء لاعبى منتخب مصر 3 تطعيمات قبل السفر إلى كينيا، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين حصلوا على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

وتوجهت ظهر اليوم بعثة منتخب مصر إلى كينيا على متن طائرة خاصة في الثالثة عصر اليوم.