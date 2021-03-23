شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسير عكس اتجاه الأهلى والزمالك فى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز عكس اتجاه الأهلى والزمالك في البطولة الأفريقية، ففي الوقت الذى تعثر فيه قطبى الكرة المصرية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وأدخل الفريقان انفسهم في حسبة "برما"، ظهر الطرف الثالث المشارك في أفريقيا وتحديدًا الكونفدرالية بمستوى مميز ولفت الأنظار بأرقامه.

مشوار بيراميدز في دور مجموعات الكونفدرالية حتى الأن

فريق بيراميدز خاض مواجهتين في دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حتى الأن، ونجح الفريق السماوى في تحقيق الفوز خلالها، حيث انتصر على نكانا الزامبى في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوى بثلاثية نظيفة، ثم نجح في الفوز على نامونجو التنزانى في عقر داره بهدفين دون رد، ليعتلى ترتيب مجموعته.

وأصبح رصيد بيراميدز حاليًا 6 نقاط في المركز الأول، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

ملخص مباراة بيراميدز ونامونجو

الزمالك يتعثر في مجموعات دورى الأبطال

فريق الزمالك يواجه صعوبة كبيرة في التأهل من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث حقق الفريق التعادل السلبى أمام مولودية الجزائر بالقاهرة، ثم تعادل بنفس النتيجة أمام تونجيث السنغالى في السنغال، وبعدها خسر من الترجى في تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يخسر من الترجى مرة أخرى في القاهرة بهدف دون رد.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

الزمالك يخسر من الترجى بهدف فى القاهرة

الأهلى ينعش أماله بعد الفوز على فيتا كلوب

فريق الأهلى وضع نفسه في موقف صعب هو الأخر بدورى الأبطال، حيث حقق المارد الأحمر في البداية الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة في القاهرة، ثم خسر بهدف من سيمبا التنزانى، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع فيتا كلوب في القاهرة، ليتأزم موقفه، قبل أن يعود ويحقق الفوز على فيتا كلوب في الكونغو بنتيجة 3 / 0.

ويتواجد الأهلي فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط بينما يأتى فيتا كلوب فى المركز الثالث ثم المريخ السودانى فى المركز الأخير.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراتين القادمين أو فوز وتعادل على أقل تقدير لضمان الصعود إلى الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يهزم فيتا بالثلاثة