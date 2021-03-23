شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبي المنتخب فى نيروبي استعدادًا لمباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو منتخب مصر الأول لمسحة كورونا لدي وصولهم إلى فندق الإقامة بالعاصمة نيروبي ، استعدادًا لمواجهة كينيا المقرر لها السادسة مساء الخميس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وتنص لوائح بطولات أمم أفريقيا على إجراء مسحات كورونا لجميع المنتخبات قبل المباريات بـ48 ساعة للاطمئنان على جميع اللاعبين، وعزل أي لاعب مصاب.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من : محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

وقام الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بإعطاء لاعبى منتخب مصر 3 تطعيمات قبل السفر إلى كينيا، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين حصلوا على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

وتوجهت ظهر اليوم بعثة منتخب مصر إلى كينيا على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرا.