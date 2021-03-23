شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلي بعد الإجازة .. تقسيمة ومحاضرة وتعليمات فنية من موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، بالعاصمة السودانية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية. وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في منتصف الملعب بمشاركة حارسين. وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات فنية خاصة بالتحرك وإنهاء الهجمات. كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران، ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف، أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، والتي استمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.

وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب «التتش».

وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.