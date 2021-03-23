شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى ذكرى تأسيس شقيقه شيفيلد يونايتد: نتمنى النجاح لنادى سحرة الأبيض والأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الزمالك، نظيره شيفيلد يونايتد الإنجليزى، بمرور 132 على إنشاء النادى، الذى تأسس فى مثل هذا اليوم عام 1889، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

وكتب الحساب الرسمى للقلعة البيضاء، عبر تويتر: "يهنئ نادى الزمالك المصرى شقيقه نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى، بالذكرى الـ132 على تأسيسه، نتمنى لنادى سحرة الأبيض والأحمر المزيد من النجاح والتوفيق".





يشار إلى أن نادى شيفيلد يونايتد، هو نادى كرة قدم إنجليزى محترف يقع فى مدينة شيفيلد بجنوب يوركشير، ويطلق عليه لقب "سحرة الأحمر والأبيض" أو "الجيش الأحمر والأبيض"، ويلعب حالياً فى بطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

فاز شيفيلد يونايتد بدورى الدرجة الأولى، الذى يعرف حاليا باسم الدورى الإنجليزى الممتاز فى موسم 1897– 1898، كذلك فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى أربعة مرات فى أعوام 1899 - 1902 - 1915 - 1925.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول المسافرة إلى الجزائر، لمواجهة المولودية، إلى المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، فى اللقاء المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعدادا لخوض لقاء المولودية المرتقب، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام سيراميكا، يوم الجمعة المقبل، فى إطار استعدادات الفريق للقاء بطل الجزائر.