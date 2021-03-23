الاتحاد الدولي للطائرة يختار أحمد صلاح بين أفضل 100 لاعب في العقد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سلط الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الضوء على مسيرة أحمد صلاح، لاعب النادي الأهلي، على ضوء اختياره ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم بالعقد الأخير.

ووفقًا لتقرير نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه، فإن الـ11 لاعب نجحوا في إبهار الجميع بمستوياتهم الرائعة وحققوا العديد من البطولات والألقاب الفردية، ونجحوا في إلهام جيل بكامله من اللاعبين الصاعدين في اللعبة والمشجعين بمهاراتهم التي نالت إعجاب الملايين.

ووصف التقرير الذي نشره موقع الاتحاد الدولي للعبة أحمد صلاح بأنه الابن المفضل للكرة الطائرة المصرية، وأبرز ما جاء في التقرير:

- أحمد صلاح عبدالحي، المعروف باسم صلاح، قضى السنوات العشر الأخيرة في رفع التوقعات للكرة الطائرة المصرية.

- اللاعب المولود في القاهرة، صاحب الرقم 4، استفاد من قيمته كأفضل لاعبي مصر وقائد المنتخب لقيادة الفراعنة نحو مزيد من النجاحات.

- في الفترة الأخيرة قاد صلاح منتخب مصر إلى كأس العالم عام 2019 في اليابان، ولكن المنتخب المصري فشل في حجز مكان في الألعاب الأوليمبية في طوكيو، التي كان من المفترض أن تكون ظهور صلاح الثالث في الألعاب الأوليمبية بعد ظهوره في الأوليمبياد 2008 و2016.

- صلاح لعب 10 مباريات طوال مشاركاته في الأوليمبياد، وهو الآن يسعى لنقل هذه الخبرة أو التجربة إلى اللاعبين الصغار ليتطوروا.

- في كأس العالم 2015 أحرز صلاح 230 نقطة ليتوج بلقب هداف البطولة.