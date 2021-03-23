بعد غياب 625 يوما.. مجد دولي ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهور تأخر كثيرا سيسجله الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يوم الخميس المقبل حين يحل منتخب مصر ضيفا على كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض أول مباراة دولية بعد غياب طويل.

وظهر محمد صلاح على رأس بعثة المنتخب الوطني التي غادرت قبل ساعات قليلة من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة منتخب كينيا، التي سيكفي خلالها تحقيق التعادل لضمان التأهل إلى كأس الأمم بالكاميرون يناير المقبل.

وكان صلاح خاض مباراته الأخيرة مع منتخب مصر يوم 6 يوليو 2019 حين ودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ولم يخض صاحب الـ28 عاما أي مواجهة دولية بعدها.

وكان نجم ليفربول انضم إلى معسكر المنتخب في شهر نوفمبر 2019، لكنه لم يشارك في التدريبات بسبب الإصابة التي أبعدته عن خوض مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمم إفريقيا، اللتان انتهتا بالتعادل.

وحضر صلاح وقتها للمشاركة في معسكر المنتخب بالفعل، لكنه اصطحب التقارير الطبية التي تفيد إصابته في الكاحل واكتفى بمشاهدة التدريبات المسائية التي خاضها الفريق في برج العرب بالإسكندرية، مما استدعى استبعاده من القائمة في المباراتين.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، لم يلعب منتخب مصر أي مباراة لقرابة عام كامل، وتحديدا منذ خوض مواجهة جزر القمر في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 18 نوفمبر 2019 حتى مباراة توجو بالجولة الثالثة التي أقيمت يوم 14 نوفمبر 2020.

وفي معسكر نوفمبر 2020، انضم صلاح لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة توجو في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم إفريقيا، لكنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء مسحتين طبيتين، وجائت النتيجة إيجابية مرتين، ليتأكد غيابه عن المباراتين.

وبالتالي سيستعد صلاح في مواجهة كينيا لتدوين أول ظهور له بقميص منتخب مصر بعد غياب طويل استمر لمدة تزيد عن عام وثمانية أشهر وتحديدا 625 يوما، وهي التي ستكون أول مباراة يلعبها تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

كما ستكون تلك المباراة هي الأولى التي يلعبها صلاح في تصفيات أمم إفريقيا منذ خوض مواجهة تونس في نوفمبر 2018، والرسمية الأولى خارج مصر منذ مباراة أوغندا في أغسطس 2017 بتصفيات كأس العالم، باستثناء المشاركة في مونديال 2018 بروسيا.

ويسعى صلاح لحقيق إنجاز شخصي في الظهور الأول له في عهد حسام البدري، حيث يفصله هدف وحيد عن احتلال الوصافة التاريخية لقائمة هدافي منتخب مصر على مدار التاريخ.

ويحتل محمد صلاح حاليا المركز الثالث في قائمة هدافي مصر عبر التاريخ برصيد 41 هدفا في 67 مباراة، ليقترب بفارق هدف وحيد عن حسن الشاذلي (42 هدفا)، في القائمة التي يتربع على عرشها الأسطورة حسام حسن صاحب الرقم القياسي برصيد 69 هدفا.

ويعد صلاح الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كأس الأمم برصيد 14 هدفا في 19 مباراة، متفوقا على حسام حسن الذي أحرز 12 هدفا بالتصفيات في 25 مباراة خلال الفترة من 1986 حتى 2006.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن حصد نقطة على الأقل ليضمن بها بطاقة التأهل لأمم إفريقيا رسميا، حيث يحتل صدارة مجموعته السابعة برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر وفوزه مرتين على توجو.