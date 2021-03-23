تقرير.. ماذا يفصل كريستيانو رونالدو عن معادلة الرقم القياسي لدائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، لخوض 3 مباريات مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

ويلعب المنتخب البرتغالي 3 مباريات أمام منتخبات أذربيجان وصربيا ولوكسبمورج أيام 24 و27 و30 من شهر مارس الجاري.

ويضع النجم البرتغالي هدفاً خلال التوقف الدولي الحالي، وهو معادلة رقم الإيراني علي دائي في عدد الأهداف الدولية مع المنتخب.

ويمتلك رونالدو إجمالي 102 هدفاً أحرزهم في 170 مباراة دولية لعبها مع منتخب البرتغال منذ بداية مشواره مع البرتغال في عام 2003.

ويحتاج الدون البرتغالي 7 أهداف لمعادلة رقم المهاجم الإيراني الذي يمتلك 109 هدفاً، أحرزهم في 149 مباراة دولية.

وكان النجم الإيراني علي دائي علق على اقتراب رونالدو من معادلة رقمه القياسي قائلاً: "سأهنئه على الفور، سجل رونالدو 102 هدف مع البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد، لكن ما زال عليه تسجيل سبعة أهداف".

واختتم النجم الإيراني: "شرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي القياسي، رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس فقط في هذا العصور لكن على الإطلاق، إنه ظاهرة حقيقية".