الاتحاد الألماني يعلن إصابة توني كروس ومغادرته لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن مغادرة توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني والممنتخب الألماني، معسكر الفريق بعد تعرضه للإصابة.

وأشار بيان الاتحاد الألماني، إلى أن كروس يعاني من مشاكل عضلية تعرض لها خلال مران المنتخب.

وقال بيان الاتحاد الألماني، إن كروس سيعود إلى إسبانيا، ليستكمل مراحل علاجة من الإصابة التي تعرض لها.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إصابة كروس لا تبدو خطيرة، وأنه سيخضع للفحوصات الطبية فور عودته إلى إسبانيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن كروس سيغيب بشكل مبدأي عن مباراة إيبار في الليجا، وسيتواجد في لقاء ليفربول في دوري أبطال أوروبا.