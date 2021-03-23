الامارات | شباب الأهلي يضم «عموري» إلى قائمة «أبطال آسيا» ويستبعد هامروبيكوف

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضم «عموري» إلى قائمة «أبطال آسيا» ويستبعد هامروبيكوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي قائمته المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي يلعب خلالها في المجموعة الأولى بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض من 14 إلى 30 أبريل المقبل، ومن أبرز الأسماء فيها عمر عبدالرحمن (عموري).وضمت القائمة المختارة من قبل المدرب مهدي علي 30 لاعباً، هم: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، وليد عباس، محمد مرزوق، عبدالعزيز هيكل، سالمين خميس، يوسف جابر، محمد جابر، سعود عبدالرزاق، سعيد أحمد، عبدالعزيز صنقور، يحيى الغساني، أحمد جميل، عبدالله عبدالرحمن، راشد سهيل، عبدالله النقبي، مروان فهد، حارب سهيل، عيد خميس، ماجد حسن، عمر عبدالرحمن، أحمد خليل، أحمد العطاس، محمد جمعة، كارلوس ادواردو، كارتابيا، ايغور خيسوس، جلال الدين ماشاربيوف.

ويعد النجم عمر عبدالرحمن أبرز الأسماء التي يترقب جمهور شباب الأهلي مشاركتها مع الفريق، بعدما تعاقد «فرسان دبي» مع لاعب العين والجزيرة السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما استبعد الجهاز الفني الأوزبكي أوديلغون هامروبيكوف، وقرر قيد هداف الفريق بالموسم الحالي، البرازيلي إيغور خيسوس، المقيد في فئة المقيمين.

وتضم مجموعة شباب الأهلي في البطولة أندية: الهلال السعودي، واستقلال دوشنبه الإيراني، والفائز من مباراة الغرافة القطري واجمك الأوزبكي في الملحق الآسيوي.

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