الامارات | بالفيديو.. رونالدو يستفز بيبي بكلمات دفع ثمنها في ليلة إسقاط بورتو ليوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رونالدو يستفز بيبي بكلمات دفع ثمنها في ليلة إسقاط بورتو ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد التاسع من الشهر الجاري حوار قصيرا ومثيرا جمع بين نجم المنتخب البرتغالي، مهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وقائد فريق بورتو بيبي. وجرى الحوار الذي انتشر بشكل واسع اليوم في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونشره حساب دوري الأبطال الأوروبي، خلال مباراة الفريقين بإياب دوري الأبطال. وكان يوفنتوس في تلك المباراة يلعب على ارضه، بعد أن خسر الذهاب في ثمن نهائي أبطال أوروبا بنتيجة 2-1.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه في الدقيقة 31، وحين كان بورتو متقدما عن طريق ركلة جزاء، وقع بيبي خلال كرة مشتركة على الأرض بالقرب من مرمى فريقه، فاقترب إليه رونالدو ليطمئن عليه. وذكرت أن حوار قصيرا التقطته الكاميرا، قال فيه رونالدو لبيبي: تحمل وانهض، سأفوز، وأريد أن يتم ذلك وأنت في الملعب". لكن المفاجأة الغير سارة أنه ورغم فوز يوفنتوس 3-2 في تلك المباراة، لكنه خسر بمجموع الذهاب والإياب 3-3، بفضل الهدف خارج الأرض لبورتو، ليودع زملاء رونالدو من الباب الضيق لدوري الأبطال.

يذكر أن بيبي ورونالدو حققا كل الألقاب الممكنة، باستثناء كأس العالم، وخاصة حين لعبا لفترة طويلة مع ريال مدريد الإسباني، وكذلك حين قادا منتخب البرتغال لكأس أمم أوروبا.

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