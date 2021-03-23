شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة ميامى لـ «أساتذة التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط غياب الثلاثى الكبير بعد أن أُلغيت العام الماضى لظروف تفشى جائحة كورونا فى العالم، تستعد بطولة ميامى للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، للعودة من جديد وسط ظروف استثنائية وقيود جديدة للحد من انتشار الفيروس التاجى.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 مارس الجارى حتى 4 إبريل المقبل، دون الثلاثى الكبير فى ملاعب الكرة الصفراء: الصربى نوفاك ديوكوفيتش، والإسبانى رافائيل نادال، والسويسرى روجر فيدرر.

ومع اقتراب موعد البطولة، انسحب الثلاثى الكبير من المشهد تدريجيًا، وكان آخرهم ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، الذى أوضح الجمعة الماضى أن السبب فى ذلك يعود إلى القيود المفروضة بسبب (كوفيد- 19).

وأشار النجم الصربى عبر وسائل التواصل الاجتماعى: «قررت الاستفادة من هذا الوقت الثمين للبقاء مع العائلة فى المنزل. بسبب هذه القيود، أحتاج لإيجاد التوازن المناسب بين وقتى فى المنزل وبين الملعب».

وبدأت أنظار الجميع فى التوجه صوب بطولة ميامى للأساتذة، بعد أن تسببت الجائحة فى إلغاء بطولة إنديان ويلز فى كاليفورنيا.

وسيكون المركز الأول فى التصنيف العالمى ممثلًا فقط فى الأسترالية أشلى بارتى التى ستدافع عن اللقب، الذى توجت به فى آخر نسخة للبطولة فى 2019 على ملاعب (هارد روك).

كما ستعود أيضًا إحدى الملكات المتوجات فى البطولة وصاحبة المقام الرفيع فيها، النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، صاحبة الـ8 ألقاب، حيث ستبحث فى النسخة الحالية عن عرشها الغائب منذ 2015.