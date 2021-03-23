شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور لـ«هاني أبو ريدة»: «مواطن مصري اصيل ورجل في زمن ندر فيه الرجال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والصادر بحقه قرار بالإيقاف والاستبعاد من وزير الشباب والرياضة رسالة الي المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلي للفيفا بعد تصريحاته الأخيرة التى أدلي بها وعلق خلالها علي قرار ايقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان هاني أبو ريدة قد أدلي بتصريحات تليفزيونية أمس اعترض فيها علي ما حدث في نادي الزمالك وايقاف مجلسه واستبعاده من رئاسة النادي رغم انتخابه من الجمعية العمومية ،واكد ان اللجنة الاوليمبية المصرية لا يحق لها ايقاف مرتضي منصور او عزله وليس لها حق التدخل في شؤون اندية كرة القدم بهذا الشكل واعتبر أبو ريدة ان إيقاف مرتضي منصور ليس مقنع والفيفا كاتحاد دولي مسؤوول عن كرة القدم لا يلتفت لمثل هذه الامور.

وقال منصور في تصريحات لـ«المصري اليوم»:«هاني أبوريدة رجل في زمن ندر فيه الرجال وفارس في زمن ندر فيه الشجعان عن قول كلمة الحق».

وأكد رئيس الزمالك: «مستمر في طريقه بالقضاء المصري لاستعادة حقه وحق ناديه بالقانون لكنه عاد ليؤكد علي ان الاحداث الاخيرة كشفت له العديد من الأمور خصوصا في بعض المحيطين به داخل النادي الذين تحولوا بشكل غير طبيعي من اجل مصالحهم الشخصية»

وتابع منصور: «هاني ابوريدة فخر لمصر وللعرب وأفريقيا باعتبار اقدم عضو بالفيفا وهو انجاز يحسب لمصر والدولة المصرية والقيادة السياسية قبل ان يحسب لهاني أبوريدة، كما أن تصريحات أبو ريدة تؤكد أنه مواطن مصري اصيل ومسؤول كبير يعمل دائما لخدمة مصر والكرة الصرية وكثيرا ما نجح في استعادة حقوق الرياضة المصرية»

وتمني رئيس الزمالك التوفيق لهاني ابوريدة في الفترة المقبلة وتمني أن يقرر خوض انتخابات اتحاد الكرة والتى سيفوز بها باكتساح مهما كان منافسه في الانتخابات .

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