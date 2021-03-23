شكرا لقرائتكم خبر عن 100 يوم تحسم مستقبل «راموس» مع «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الدولى الإسبانى، سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسبانى، موقفه من تجديد عقده مع النادى الملكى خلال 100 يوم. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن سيرجيو راموس سيكون أمامه 100 يوم لحسم ملف تجديد تعاقده مع ريال مدريد، أو إنهاء العلاقة بين الطرفين، فى نهاية الموسم الجارى.

وعرض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على سيرجيو راموس التجديد لمدة موسم، وفقًا للسياسة المتبعة مع اللاعبين الذين تخطوا سن الـ30 عامًا، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، وهو ما يرفضه اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن غياب المفاوضات بين ريال مدريد وراموس يؤكد أن عرض التجديد المقدم من إدارة الملكى إلى اللاعب لا يلبى المتطلبات التى يريدها الأخير، مشيرًا إلى أن راموس كان يعتزم طرح عقد طويل الأجل، خلال المفاوضات مع ريال مدريد، بصرف النظر عن تخفيض راتبه 10%، حيث وافق بعض زملائه فى الفريق على تخفيض رواتبهم، لكن هناك تباطؤًا من جانب فلورنتينو بيريز نحو هذه الرغبة من جانب راموس.