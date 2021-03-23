شكرا لقرائتكم خبر عن «آلابا» يرفض عرضى «تشيلسى» و«باريس سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض النمساوى ديفيد آلابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألمانى، العرضين المقدمين إليه من باريس سان جيرمان الفرنسى وتشيلسى الإنجليزى، للانتقال إلى أى منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة «آس» أن ديفيد آلابا رفض العرضين المقدمين له من ناديى تشيلسى وباريس سان جيرمان، لرغبته فى الانتقال إلى الدورى الإسبانى الموسم المقبل.

وأضافت أن آلابا يريد أن تكون خطوته المقبلة نحو ريال مدريد أو برشلونة، وهو ما دفعه لغلق صفحة العروض الفرنسية والإنجليزية بشكل نهائى تمهيدًا لإعلان قراره النهائى خلال أسابيع مقبلة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا ينتهى تعاقده مع بايرن ميونخ، فى نهاية الموسم الجارى، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادى البافارى مكتفيًا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى، لرغبته فى خوض تجربة جديدة الموسم المقبل.