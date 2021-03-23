شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى » يواصل كتابة التاريخ فى «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل ليونيل ميسى، نجم برشلونة، كتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم، بعدما أحرز أمام ريال سوسيداد، الهدف رقم 700 فى منافسات رسمية وودية بقميص البارسا. وأحرز «البرغوث» هدفين من سداسية الفريق الكتالونى فى مرمى ريال سوسيداد (6-1)، مما أتاح له تسجيل هذا الرقم الجديد. وفى المجمل، سجل ميسى 663 هدفا فى جميع المنافسات الرسمية التى خاضها، وأحرز 37 هدفا فى اللقاءات الودية، وفقا لما نشرته صحيفة (سبورت). كما حطم النجم الأرجنتينى رقما قياسيا جديدا، بخوضه المباراة الرسمية رقم 768 مع النادى الكتالونى، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة فى المباريات الرسمية فى تاريخ برشلونة.

وفى نفس السياق، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى الليجا هذا الموسم، رغم رحيل لويس سواريز وإصابة أنسو فاتى. وأضافت أن برشلونة سجل 67 هدفًا بالليجا أكثر بفارق 18 هدفًا عن ريال مدريد، و16 هدفًا عن أتلتيكو، منافسيه على اللقب. وأشارت إلى أن برشلونة وصل بسداسية إلى الهدف رقم 100 هذا الموسم بكافة المسابقات. وسجل البارسا 67 هدفًا فى الليجا، و18 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا و12 فى كأس ملك إسبانيا، و3 أهداف فى السوبر الإسبانى.

ميسى يقود إحدى هجمات برشلونة - صورة أرشيفية

ونوهت الصحيفة إلى فاعلية الفريق الكتالونى على مرمى الخصوم، رغم تعرض المجموعة لانتقادات كبيرة تحت قيادة المدرب الهولندى رونالد كومان. وذكرت أن ميسى هو أكثر اللاعبين تهديفًا بواقع 29 هدفًا، يليه جريزمان (14) وعثمان ديمبلى (9) ثم فرينكى دى يونج (6). على جانب آخر، قدم مدرب ريال سوسيداد، إيمانويل ألجواثيل، التهنئة لبرشلونة على الانتصار المستحق 6-1 على ملعب أنويتا ضمن الجولة 28 من عمر الليجا. وأشار إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تلك الهزيمة، التى أكد أنها لن تؤثر على الإطلاق على نهائى كأس الملك نسخة 2020 التى سيخوضها فريقه أمام أتلتيك بيلباو الشهر القادم. وقال ألجواثيل عقب المباراة «نشعر بالألم مثلنا مثل أى مشجع، لأن هذه النتيجة لا تروق لنا». وشدد «واجهنا خصمًا يمر بتوقيت رائع، حظينا بفرص، لكننا لم نسجل وهم أضرونا كثيرا».

وأعرب المدرب عن أمله فى ألا تؤثر هذه النتيجة على مواجهة نهائى كأس الملك يوم 3 إبريل المقبل. وتابع: «لن تضر بنا، هذا الأمر واضح لنا جميعا. واجهنا برشلونة فى أفضل أوقاته، ولايزال أمامنا أسبوعان للتحضير للنهائى»، مستغلًا فترة التوقف الدولى. وقال المدرب إن «فريقى من الشباب إضافة لوجود عدد من الإصابات، كما أن برشلونة حاليًا هو الأفضل والمرشح الأقوى للفوز بلقب الليجا».