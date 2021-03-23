شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يشارك فى بطولة برشلونة المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب التنس الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميًا، مشاركته فى بطولة برشلونة المفتوحة، التى ستقام هذا العام فى الفترة من 17 حتى 25 إبريل المقبل. ولايزال نادال، الذى يستعد لخوض موسم البطولات الترابية، هو المرشح الأوفر للفوز بالألقاب على هذه الملاعب، خاصة بعد فوه الأخير بلقب رولان جاروس 2020 للمرة الـ13 فى مشواره.

وسيشارك نادال بهذا الشكل للمرة الـ16 فى البطولة التى توج بها فى 11 مناسبة، حيث سيسعى لاقتناص اللقب من النمساوى دومينيك ثيم، المتوج بها فى آخر نسخها فى 2019. وصرح لاعب التنس السابق والمدير الرياضى للبطولة، دافيد فيرير، أنه سعيد بمشاركة «صديقه وغريمه السابق» نادال فى البطولة، «حضور رافا فى برشلونة يمثل أمرا مهما للغاية للبطولة، خاصة بعد إلغاء نسخة العام الماضى» بسبب تداعيات فيروس كورونا.

على جانب آخر، قالت سيرينا وليامز إنها لن تشارك فى بطولة ميامى المفتوحة للتنس، هذا الأسبوع، إذ تتعافى اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى، من جراحة فى الفم. ونالت النجمة الأمريكية، البالغ عمرها 39 عاما، اللقب فى ميامى 8 مرات، وهو رقم قياسى، لكنها ستغيب عن البطولة بجانب العديد من الأسماء البارزة، التى يتصدرها نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر. وقالت سيرينا، فى بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس: «ميامى بطولة استثنائية بالنسبة لى، لأنها فى مدينتى.. أنا حزينة لعدم رؤية الجماهير الرائعة هذا العام، لكنى أتطلع للعودة قريبا». وخسرت سيرينا أمام نعومى أوساكا، فى قبل نهائى أستراليا المفتوحة، الشهر الماضى، قبل أن تنال اللاعبة اليابانية اللقب.