شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس خصوصى يرافق منتخب ألمانيا لمتابعة دروس نجم بايرن ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة الألمانى اصطحاب مدرب لمرافقة فلوريان فيرتز، 17 عاما لاعب باير ليفركوزن، ليكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل ألمانيا للمرة الأولى، ومازال فلوريان يؤدي امتحانات المرحلة الثانوية، وفقًا لأوليفر بيرهوف مدير اتحاد الكرة الألماني.

ويشارك فيرتز للمرة الأولى في مواجهة أيسلندا الخميس المقبل في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية، المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويحظى التعليم بأهمية كبيرة لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان. وقال مدير اتحاد الكرة الألماني أوليفر بيرهوف: سنصطحب معنا مدرس للمرة الأولى، لأن فلوريان مازال يؤدي امتحانات المدرسة الثانوية.

يذكر أن أصطحاب المدرسين للمنتخبات الوطنية على مستوى الشباب ليس بالأمر الغريب على اتحاد الكرة الألماني، لكن لم يسبق وأن حدث هذا الأمر مع المنتخب الأول.

ويخوض فيرتز مشاركته الأولى مع المنتخب الأول وكذلك الحال لجمال موسيالا (18 عاماً) النجم الصاعد لبايرن ميونخ.

وأوضح بيرهو «سعيد بكونهما جزءاً من الفريق، أظهر كلاهما القدرات التي تؤهلهما لذلك، كما أظهرا موهبة فنية كبيرة».

وكشف المنتخب الألماني اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد الخاص به قبل انطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقرر إقامته في قطر.

ومن المقرر إقامة أولى مباريات التصفيات أمام الفريق الأيسلندي يوم الخميس المقبل، وتعد المباريات المقبلة هي الأولى للمنتخب الألماني منذ نهاية مشواره في دوري أمم أوروبا بهزيمة كارثية أمام نظيره الإسباني بنتيجة (0-6) في نوفمبر من العام الماضي.

ويتواصل مشوار المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة بلقاء المنتخب الروماني، في رومانيا يوم الأحد قبل مواجهة مقدونيا الشمالية اخر شهر مارس الحالي، في دويسبورج التي تحتضن أيضًا مباراة أيسلندا.