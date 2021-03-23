شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البولندى يكرم «ليفاندوفسكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الرئيس البولندى، أندريه دودا، النجم روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم منتخب بلاده، وفريق بايرن ميونخ، وسام «بولونيا ريستيتوتا»، الذى يعد واحدًا من أعلى الأوسمة فى بولندا. وجرى تكريم ليفاندوفسكى، المتوج بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال العام الماضى، على إنجازاته فى كرة القدم والترويج لبولندا فى الخارج. وفى حفل أقيم فى القصر الرئاسى بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندى النجم ليفاندوفسكى بأنه «بطل رياضى وطنى»، وأشاد بالعمل الجاد الذى يقدمه كلاعب كرة قدم. وأكد ليفاندوفسكى على الدور الذى يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقاؤه، مؤكدًا تركيزه على التحديات المقبلة. وقال ليفاندوفسكى، 32 عاما، الذى ساعد بايرن فى الفوز بثلاثية الدورى والكأس ودورى الأبطال فى الموسم الماضى، إنه قد يفكر بعد فترة فى الألقاب التى تحققت لكنه لايزال فى الوقت الحالى يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.

فى السياق نفسه، تُوج البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الألمانى. وقاد ليفاندوفسكى فريقه البافارى لفوز كبير برباعية نظيفة على حساب ضيفه شتوتجارت، السبت الماضى، على ملعب أليانز أرينا. وتمكن قناص بايرن ميونخ من تسجيل ثلاثية «هاتريك» فى شباك شتوتجارت فى الدقائق 18 و23 و39. وبثلاثيته، رفع ليفاندوفسكى رصيده إلى 35 هدفا بالبوندزليجا فى صدارة ترتيب الهدافين بالمسابقة، وصدارة ترتيب هدافى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. على جانب آخر، أعلن المسؤولون فى مدينة لايبزيج أن المواجهة المرتقبة بين لايبزيج وبايرن ميونخ فى الثالث من إبريل المقبل، ضمن المرحلة 27 من الدورى الألمانى، ستقام بدون جمهور. وأثرت حالات الإصابة بعدوى كورونا فى المنطقة، على مشروع تجريبى يتيح عودة المشجعين إلى المدرجات.

ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ - صورة أرشيفية

وقال بوركهارد جونج، عمدة لايبزيج: «فى الوقت الحالى، يعد اللعب فى حضور جماهير أمرًا وهميًا تمامًا فى ولاية ساكسونيا ولايبزيج». وتابع: «هذا أمر لا يمكن تصوره فى الأسابيع القليلة المقبلة». وذكر تقرير نشرته بوابة «سبورت بوتسر» الأحد الماضى أن 999 مشجعًا قد يجرى السماح لهم بحضور المباراة المقررة فى استاد لايبزيج الذى يسع 42 ألف متفرج، لكن عدد حالات الإصابة دفع عمدة لايبزيج للإعلان عن عدم إمكانية ذلك.

وقبل 8 مراحل من نهاية البوندزليجا، يتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب جدول المسابقة بفارق 4 نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثانى.