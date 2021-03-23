شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد موعد مشاركة كريم نيدفيد فى تدريبات الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى موعد عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية بعد غدا الخميس بعد عودة المدرب من جنوب أفريقيا والاطلاع على التقرير الطبى الذى قام بتجهيز أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى والذى يتضمن موقف اللاعب من البرنامج العلاجى وتطور حالتة، كما طلب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً من اطبيب الفريق عن كريم نيدفيد يتضمن موقفه الراهن من العودة للتدريبات بعد غياب عامين كاملين تقريباً.

وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف في الوقوف على موقف اللاعب من مراحل التأهيل الأخيرة من العلاج والعودة للتدريبات الجماعية بعد الغياب عن مباريات الفريق منذ عامين وتحديداً منذ أبريل 2019.

وأجرى كريم نيدفيد أكثر من عملية جراحية الفترة الماضية في الركبة وبينما كان اللاعب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية فوجئ بتعرضه لرشح في الركبة.

وتسبب الرشح الأخير في الركبة في تأجيل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء لذا طلبت لجنة التخطيط تقرير شامل عن موقف اللاعب وإصاباته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.