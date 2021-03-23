شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لضم محمود مرعى.. ومحاولات لتجهيز المصابين قبل مواجهة الرجاء المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى بيراميدز للتعاقد مع محمود مرعى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن نادى بيراميدز يسعى للتعاقد مع محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك بناء على ترشيح من أحمد حسام ميدو، المستشار الفنى للنادى، والذى أكد أن التعاقد مع مدافع دجلة سيكون إضافة قوية للنادى وذلك بعد الأداء الذى ظهر عليه مع فريقه هذا الموسم، فضلاً عن صغر سنه.

ويرغب بيراميدز، فى التعاقد مع مرعى، ليكون بديلاً لعبدالله بكرى، الذى سيرحل عن النادى فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما رفض تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

يذكر أن المدافع صاحب الـ22 عامًا ظهر بمستوى مميز مع فريق وادى دجلة هذا الموسم، الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها بيراميدز والزمالك.

وفى سياق آخر، يسعى الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، لتجهيز لاعبى الفريق المصابين لمواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها 4 إبريل المقبل، فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وضربت الإصابات القوام الأساسى لفريق بيراميدز فى الفترة الأخيرة، حيث يعانى رمضان صبحى وأحمد توفيق، من الإصابة فى العضلة الخلفية، ومحمد حمدى وعبدالله السعيد، من الإصابة فى العضلة الأمامية.

ويأمل الجهاز الفنى لبيراميدز، فى استغلال فترة توقف الدولى الحالية، لتجهيز اللاعبين المصابين، حتى يتمكنوا من اللحاق بمباراة الرجاء المغربى.