شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يهدد المقصرين فى الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، المران الأول له مع قلعة الدراويش، الثلاثاء، وذلك بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق بسبب سوء النتائج.

وحرص إيهاب جلال على عقد اجتماع مع اللاعبين، لمدة 20 دقيقة قبيل انطلاق المران، حيث أكد لهم أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، مؤكدًا على أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشددًا على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدورى وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وأكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بتعليمات الجهاز الفنى، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.