شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الزمالك يصل إلى الجزائر لإنهاء ترتيبات معسكر الأبيض استعدادًا للمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر أن يتولى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر للجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، والمقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لخوض لقاء بطل الجزائر المرتقب. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا الجمعة ا26/3/2021 في إطار استعدادات الفريق للقاء بطل الجزائر.

وشارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم. يأتي تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.