شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الزمالك يصل إلى الجزائر لإنهاء ترتيبات معسكر الأبيض استعدادًا للمولودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر أن يتولى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر للجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، والمقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لخوض لقاء بطل الجزائر المرتقب. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا الجمعة ا26/3/2021 في إطار استعدادات الفريق للقاء بطل الجزائر.
وشارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم. يأتي تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف أسرية خاصة، وحصل المثلوثي على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
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